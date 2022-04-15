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В качестве замены для флагмана Черноморского флота – крейсера «Москва», может быть использован один из фрегатов проекта 22350, считает капитан третьего ранга запаса Максим Климов.

В своем интервью изданию «Взгляд» он рассказал, что необходимо устроить процесс строительства шести таких боевых кораблей, которые в настоящий момент находятся на верфях. По словам бывалого моряка, подобные возможности у российской промышленности имеются.

Климов также напомнил, что на Северном флоте два фрегата проекта 22350 уже несут службу. Это хорошо известный по испытаниям гиперзвуковых ракет «Циркон» корабль «Адмирал Горшков» и еще одно боевое судно «Адмирал флота Касатонов».

Напомним, что ракетный крейсер «Москва» затонул 14 апреля из-за пожара, вызванного детонацией боеприпасов. Экипаж корабля спасен в полном составе.

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