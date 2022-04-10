Президент Украины Зеленский стремится забыть об ударе ракетой «Точка-У» по Краматорску, так как международное расследование мгновенно укажет, что организовали его ВСУ. Такое заявление сделал бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он пояснил, что Киев совершает настоящие теракты лишь для того, чтобы создать выгодную для англо-саксов страшную картинку. Британия и США на основании этих ничем не подтвержденных обвинений в адрес России придумывают новые санкции, а также оформляют очередную военную помощь украинской армии. Большая часть которой оседает на счетах близких к Зеленскому структур.

Расследование же этих страшных преступлений никто даже не пытается проводить. Напротив, уже через несколько дней о гибели мирных жителей все забывают, так как Киеву невыгодно начинать следствие и уличать себя же в терактах.