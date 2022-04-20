Группа китайских инженеров представила новое изобретение, которое будет применяться в ходе спасательных операций. Речь идет о небольшом роботе, который точно смоделирован по образцу живой крысы.

Робокрыса по имени SQuRo стала результатом работы ученых во главе с профессором Цин Ши из Пекинского технологического института. Уникальность изобретения заключается в том, что робот способен воспроизводить движения и повадки реальных грызунов.

Механизированная крыса передвигается при помощи небольших колес, которые заменяют лапы. Благодаря этому повышается маневренность передвижения. Тестирование показало, что SQuRo может передвигаться в узких пространствах, как это делают настоящие крысы.

Чтобы смоделировать в точности ловкость движений, ученые изучили двигательные характеристики и морфологию настоящих грызунов. После этого они максимально точно сформировали основные двигательные суставы крыс, а затем создали длинный и гибкий “позвоночник”.