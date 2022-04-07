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Армия Китая пресечет любое вмешательство и все попытки со стороны США добиться независимости Тайваня. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй. Подробности передает РИА Новости.

Он прокомментировал факт сделки США с Тайванем по поставкам вооружения: “Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, тайваньский вопрос касается коренных интересов Китая и не терпит внешнего вмешательства”.

Тань Кэфэй подчеркнул, что власти примут все необходимые меры для решительного пресечения любых форм внешнего вмешательства.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружения. Сумма контракта предварительно оценена в 95 миллионов долларов. Поставкой вооружения будет заниматься компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями Китая за продажу вооружений Тайбэю.

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