Поезда в Германию из КНР теперь смогут ходить, не заезжая на территорию России. Новый маршрут запустила Синайская транспортная компания. Об этом сообщает Сhina.org.

Первый поезд по новому маршруту уже отправили. Он вышел из города Сиань 13 апреля. Это грузовой состав, который перевозит спортивные товары. Новый маршрут охватывает несколько стран. Поезд проходит через Казахстан, Румынию, Словакию и другие страны. Каспийское и Чёрное моря пересекаются с помощью комбинированных перевозок железнодорожным и морским транспортом.

В самой транспортной компании заявили, что новый маршрут открывает новые возможности для торговли – теперь компании из КНР смогут напрямую торговать с теми странами, через которые китайский железнодорожный транспорт проходил редко. Повышенная выгода от торговли при этом будет компенсировать затраты на логистику, что в конечном итоге сделает маршрут выгодным, отметили в Синайской транспортной компании.