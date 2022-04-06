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После начала российской спецоперации на Украине Великобритания, Австралия и Соединенные Штаты, оказывающие поддержку Киеву, взялись также за сдерживание Китая. Они выстраивают целую систему, которая должна связать Пекин по рукам и ногам в Тихоокеанском регионе.

Однако сделать это оказалось совсем не так просто. Пока Канберра, расстояние от которой до Киева составляет 15 тысяч километров, «сдерживала» Китай, он разместил в непосредственной близости от нее «огромный стационарный авианосец», пишет издание «Взгляд».

Журналисты поясняют, что речь идет о Соломоновых островах, с которыми Китай подписал договор, подразумевающий немедленное введение войск по первой же просьбе властей этого государства. Соглашение также предполагает размещение китайских кораблей у Соломоновых островов тогда, когда это понадобится Пекину.

По мнению экспертов, Австралия, столкнувшаяся с аналогом Карибского кризиса, теперь должна находиться в полной готовности отразить угрозу, которая появилась со стороны Соломоновых островов. Впрочем, Пекин заявляет, что не намерен никому угрожать.

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