Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители китайского города Хайкоу Синьдачжоу столкнулись с нашествием красных муравьев, укусы которых способны спровоцировать смерть человека. Эксперт Лу Юнъюэ призвал усилить бдительность, что особенно актуально для людей, страдающих от аллергии на токсин RIFA.

По словам специалиста, в 2021 году в провинции Гуанси было зафиксировано несколько летальных исходов после укусов ядовитых муравьев. Юнъюэ посоветовал внимательно следить за своим состоянием и как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

После укуса муравья на коже сперва показываются пятна красного цвета, которые быстро превращаются в волдыри, вызывающие непрекращающиеся боли. Также к симптомам относятся повышение температуры тела, головокружения, отек гортани и сложности с дыханием.

Красные муравьи быстро размножаются и вытесняют из регионов другие виды насекомых. Их укусы опасны для людей. Кроме того, они могут повредить кабели электрических сетей и спровоцировать пожар. Еще одна проблема, связанная с ядовитыми муравьями – это риск сокращения производства сельхозпродукции.

Вам может понравиться

Украина сообщила о первом боевом применении противокорабельной ракеты комплекса “Нептун”

Украинские СМИ с самого утра вещают о боевом применении противокорабельного комплекса «Нептун» по целям в Черном море. Портал Avia.Pro отмечает, что подробной информации о направлении удара и его результатах пока

Налоговики и полицейские будут бороться с валютными спекулянтами

Продавать и покупать иностранную валюту в России можно только через отделения банков. Между тем в последнее время спрос на доллары и евро увеличился, что закономерно привело к появлению теневого рынка

Российские связисты перехватили переговоры ВСУ, сорвав им планы

Российским разведчикам удалось перехватить важные переговоры украинских националистов, в которых велось обсуждение крупного перемещения военных сил на Донбассе. Подробности сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник в Минобороны РФ. Специалистами подразделений
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 апреля – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 3 °C | Королев: погода, 6 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C | Подольск: погода, 6 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 6 апреля – пасмурно, до 10 °C |