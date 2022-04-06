Жители китайского города Хайкоу Синьдачжоу столкнулись с нашествием красных муравьев, укусы которых способны спровоцировать смерть человека. Эксперт Лу Юнъюэ призвал усилить бдительность, что особенно актуально для людей, страдающих от аллергии на токсин RIFA.

По словам специалиста, в 2021 году в провинции Гуанси было зафиксировано несколько летальных исходов после укусов ядовитых муравьев. Юнъюэ посоветовал внимательно следить за своим состоянием и как можно скорее обращаться за медицинской помощью.

После укуса муравья на коже сперва показываются пятна красного цвета, которые быстро превращаются в волдыри, вызывающие непрекращающиеся боли. Также к симптомам относятся повышение температуры тела, головокружения, отек гортани и сложности с дыханием.

Красные муравьи быстро размножаются и вытесняют из регионов другие виды насекомых. Их укусы опасны для людей. Кроме того, они могут повредить кабели электрических сетей и спровоцировать пожар. Еще одна проблема, связанная с ядовитыми муравьями – это риск сокращения производства сельхозпродукции.