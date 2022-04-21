Китайская платежная система UnionPay приняла решение, которое стало очень неожиданным для большинства россиян. Сервис остановит выпуск своих карт в некоторых российских банках.

Возможность выпуска карт этой платежной системы была приостановлена в нескольких крупных российских банках. Речь идет о Сбербанке, ВТБ, “Открытии”, Альфа-банке, Промсвязьбанке.

При этом не объясняются причины принятия такого решения. Ранее карты системы UnionPay были рекомендованы к оформлению после того, как из России ушли Visa и MasterCard. Картами платежной системы UnionPay можно будет пользоваться за границей. При этом эксперты отмечают, что россияне смогут расплачиваться картами “Мир” в 10 государствах. В этом году в перечень таких стран добавилась и Куба.