Китай планирует увеличить объемы поставок российского угля. Уже в этом году показатели могут вырасти на 30%, они достигнут 71 млн тонн. Об этом сообщили эксперты агентства Bloomberg, ссылаясь на данные, предоставленные аналитиками банков Morgan Stanley.

Эксперты отмечают, что сейчас у Китая появилась возможность получить топливо, которое ранее должно было быть направлено Японии. При этом представители агентства считают, что Россия не станет переправлять в Азию уголь, который был предназначен для европейских стран.

Предполагается, что поставки угля из России в Китай будут осуществляться морем в порт Таншань. Эксперты отмечают, что дополнительные поставки позволят Китаю компенсировать сокращение объемов угля из Индонезии.