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10 апреля в аэропорту имени Николы Тесла в Белграде были замечены сразу 6 военно-транспортных самолетов, принадлежащих Китаю. Позже выяснилось, что Поднебесная втайне от НАТО отправила в Сербию новейшие ЗРК HQ-22.

Издание South China Morning Post пишет, что Китай и Сербия тайно сговорились о поставках этих зенитно-ракетных комплексов. Североатлантический альянс уже сейчас возмущается из-за этого факта и предсказывает эскалацию ситуации на Балканах и в других регионах Европы.

Позже информацию о получении китайских ЗРК подтвердил президент Сербии Александр Вучич. Он не назвал Китай, но рассказал, что Белград заключил соглашение на поставки вооружений с Францией и «еще одной страной». Ранее Сербия также получала оружие от России.

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