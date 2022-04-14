Ещё одна американская кинокомпания заявила об уходе с российского рынка. Независимая студия А24 приостанавливает прокат своих фильмов в России – сообщает издание “Бюллетень кинопрокатчика”.

В последнее время в российском прокате были два фильма этой студии: “Легенда о Зелёном рыцаре” и “Всё везде и сразу”. Причём вторая лента вышла в прокат уже после того, как крупные голливудские студии отказались сотрудничать с российскими компаниями. Право на фантастический экшн ещё с начала его проката полностью выкупила компания “Вольга”, хотя обычно при заключении контракта оплачивается только 20% от суммы. Остальное выплачивают по завершении проката.

Причиной приостановки проката фильмов в России в А24 назвали ситуацию вокруг Украины.

Ранее по той же причине от сотрудничества с российскими кинопрокатчиками отказались Walt Disney, Sony Pictures, Universal и другие студии. Ранее намечавшиеся премьеры американских фильмов были отменены.