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КНДР должна быть готовой «превентивно сдерживать» вражескую ядерную угрозу. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе выступления на встрече с командованием Корейской народной армии. Подробности передает Центральное информационное агентство Северной Кореи.

Ким Чен Ын во время выступления на военном параде пожелал руководству Вооруженных сил КНДР сохранять «абсолютное преимущество» армии. Он отметил: «Чтобы при необходимости превентивно и последовательно сдержать, и разгромить все опасные попытки и угрожающие акции, включая продолжающуюся и ужесточающуюся ядерную угрозу со стороны враждебных сил».

Лидер страны подчеркнул, что сегодня гарантией безопасности Северной Кореи является наличие «огромной наступательной и подавляющей военной мощи». Он назвал это “спасательным кругом”.

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