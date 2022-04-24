Российская спецоперация может затянуться на весьма длительный срок, так как в распоряжении ВС РФ имеется еще множество сил и средств для ведения боевых действий, а Киеву вооружение поставляет Запад. Такой прогноз сделал в интервью порталу «Украина.ру» политолог Константин Бондаренко.

Киевский эксперт отметил, что российские войска растратили минимум техники и вооружения за первые два месяца спецоперации, поэтому они по-прежнему остаются боеспособными и готовыми вести боевые действия.

«Украина тоже способна воевать и противостоять России за счет того, что Украине предоставляют вооружение западные партнеры, в первую очередь США и Великобритания», – заявил политолог.

Он также отметил, что западные санкции не оказывают на Россию никакого негативного влияния. У нее по-прежнему есть средства и возможности, поэтому от боевых действий страдает лишь Украина. Так как спецоперация проводится на ее территории.