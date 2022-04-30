Киев предпринимает попытки восстановить и снова запустить в эксплуатацию железнодорожный мост в поселке Затока Одесской области. Сейчас на этом объекте уже работают бригады из Молдавии и Румынии, пришедшие на помощь украинцам.

Напомним, что по стратегически важному мосту, используемому для доставки на Украину горюче-смазочных материалов, вооружения и боеприпасов через Румынию, было нанесено два ракетных удара за два дня. Это позволило заблокировать поставки, что создало Киеву серьезные проблемы.

В настоящий момент ВСУ собрали у моста подразделения с американскими ПЗРК «Стингер» и плавсредства, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». Также нефункционирующий мост охраняется системами противовоздушной обороны Украины.