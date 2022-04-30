читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Киев предпринимает попытки восстановить и снова запустить в эксплуатацию железнодорожный мост в поселке Затока Одесской области. Сейчас на этом объекте уже работают бригады из Молдавии и Румынии, пришедшие на помощь украинцам.

Напомним, что по стратегически важному мосту, используемому для доставки на Украину горюче-смазочных материалов, вооружения и боеприпасов через Румынию, было нанесено два ракетных удара за два дня. Это позволило заблокировать поставки, что создало Киеву серьезные проблемы.

В настоящий момент ВСУ собрали у моста подразделения с американскими ПЗРК «Стингер» и плавсредства, вооруженные переносными зенитно-ракетными комплексами «Игла». Также нефункционирующий мост охраняется системами противовоздушной обороны Украины.

Вам может понравиться

Чешский журналист обвинил главу Минобороны Чехии в “отсталости” из-за критики в адрес России

Чешский журналист Йиржи Покорны раскритиковал главу Минобороны Чехии Яну Чернохову за высказывания в адрес Москвы. Он опубликовал заметку в издании Haló noviny, в которой обратился к властям Чехии и призвал

Беглов «сорвал» сроки решения проблем обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов снова передвинул сроки решения проблемы обманутых городских дольщиков, назвав это «выходом на финишную прямую». Если ранее глава города говорил о 2020-м, то теперь закрыть проблему обещает

Телевышка в Херсоне после ракетного удара ВСУ не получила серьезных повреждений

ВСУ нанесли удар ракетой «Точка-У» по телевизионной вышке в Херсоне, но нанести ей серьезные повреждения не удалось, сообщает РИА Новости. Известно, что после атаки, для которой использовались реактивные системы залпового
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 апреля – ясно, до 0 °C | город Мытищи: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 апреля – облачно с прояснениями, до 8 °C | Королев: погода, 30 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 30 апреля – переменная облачность, до 1 °C | Армавир: погода, 30 апреля – ясно, до 11 °C |