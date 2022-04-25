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Власти Украины призывают Великобританию не допускать в страну “ни капли” российской нефти. Об этом сообщает The Telegraph. Подробности передает РИА Новости.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил: «Единственный путь не допустить, чтобы британские потребители помогали России — гарантировать, чтобы ни одна капля российской нефти не попадала в страну и не торговалась британскими компаниями».

В Великобританию поступает от России всего 8% от всего нефти, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей.
В субботу, 23 апреля, министр финансов США Джанет Йеллен сообщила о том, что полностью заменить российский газ в Европе невозможно. Полное эмбарго не сильно помешает российской экономике, но существенно ударит по самому Евросоюзу.

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