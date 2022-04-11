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250 000 жителей Мелитополя оказались без электроснабжения. Киев умышленно отключил подачу сразу после начала Россией спецоперации на Украине. Об этом рассказала в интервью РИА Новости мэр города Галина Данильченко.

Глава города отметила, что население Мелитополя составляет 140 000 человек, но без света находится не только сам Мелитополь, но и его районы. В Киеве заявили, что в отключении электроэнергии виноваты российские военные, которые якобы разрушили подстанцию.

При этом Галина Данильченко отметила, что вины российских солдат в этом нет. Киев намеренно оставил население без электричества. А российские военные, наоборот, помогли разминировать те подстанции, которые заминировали украинцы, и восстановить полностью электроснабжение для жизнеобеспечения города.

Мэр города отметила, что украинская сторона пыталась предпринимать попытки проведения диверсий на водонасосных станциях. Властям пришлось обратиться за помощью к российским военным, чтобы они взяли под охрану все стратегически важные объекты гражданской инфраструктуры.

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