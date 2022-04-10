Россия изменила планы и цели спецоперации на Украине, но главная ее задача осталась прежней – разгромить крупную группировку ВСУ и входящих в них националистических батальонов на Донбассе, заявил политолог Яков Кедми. По его словам, именно на востоке Украины решится исход СВО.

Кедми также пояснил, что если раньше противником считались исключительно нацбаты, то теперь к ним относятся все подразделения Вооруженных силы Украины, которые дислоцируются на Донбассе и прилегающих к нему областях. Именно поэтому в ближайшее время ожидается крупная битва, по итогам которой карта спецоперации полностью изменится.

Эксперт уверен в разгроме нацбатов, однако считает, что на это потребуется немало времени. В любом случае результаты операции будут объявлены только после окончательного уничтожения группировки украинских войск в Донбассе.