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Эпидемиологическая ситуация в России и соседних странах постепенно приходит в норму. Это становится поводом к смягчению антиковдиных мер. Власти Казахстана заявили, что готовы снять все ограничения на сухопутных пунктах пересечения границы с Россией. Ожидается, что это произойдёт 11 апреля.

Соответствующее сообщение уже распространили казахские власти. В нём уточняется, что изменения вводятся благодаря стабилизации эпидситуации. Также ограничения больше не будут действовать на пунктах пересечения границ с Узбекистаном и Кыргызстаном.

Что касается авиасообщения с Россией, то здесь власти Казахстана также пошли на смягчение антиковидных мер. Со следующей недели сохраниться только требование к ПЦР-тесту у прибывающих в страну. Но и он не потребуется, если у гражданина есть документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

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