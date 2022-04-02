В текущем году цены на продовольственные товары в Финляндии вырастут как минимум на 11 процентов. Жители страны должны быть готовы к такому подорожанию, заявила глава Минфина Анника Саарикко.

Издание Kauppalehti со ссылкой на исследования Института экономических исследований Pellervo пишет, что вместе с подорожанием продуктов питания на Финляндию обрушится сильная инфляция. Жители страны ощутят на себе негативные ее последствия уже весной.

По словам Саарикко, финнам следует подготовиться к тому, что качество жизни начнет стремительно снижаться. Большая часть заработной платы, которая не будет поспевать за подорожанием, начнет уходить на продовольственные товары. Министр также отметила, что подорожание началось еще до украинского конфликта, однако его негативное влияние привело к серьезному кризису на всем европейском континенте.