Депутат финского парламента Юсси Халла-ахо, возглавляющий комитет по международным делам, считает, что стране не следует подавать заявку на вступление в Североатлантический альянс. По его словам, это позволит устранить многие совершенно не нужные Финляндии риски.

Халла-ахо пояснил, что сейчас НАТО готов принять Финляндию практически мгновенно, однако после подачи заявки в процесс вполне может вмешаться Россия. Она будет оказывать давление на страны Альянса, а также запугивать Хельсинки, требовать, чтобы Североатлантический блок увеличил пороговые требования к Стране тысячи озер для ее вхождения в НАТО.

Кроме того, РФ может развязать приграничный конфликт, захватив одну из отдаленных территорий Финляндии. Это позволит ей оказывать на Хельсинки военное давление без единого выстрела, уверен депутат.