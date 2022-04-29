Третья мировая война, угроза которой повышается с каждым днем, станет катастрофой для всего человечества, пишет британский таблоид Daily Express. Автор публикации Лиам Дойл напоминает, что в распоряжении России и Соединенных Штатов в общем имеется около 10 тысяч ядерных ракет, которые способны уничтожить планету.

Он также назвал три страны, которые вполне могут первыми напасть на Россию. Возглавили этот список уже упомянутые Соединенные Штаты, которые сейчас остаются самой сильным государством мира.

Кроме того, нападение может организовать и Великобритания. Она давно утратила былую военную мощь, однако в ее распоряжении все же имеется более двухсот ядерных ракет «Трайдент», которые могут быть задействованы против России.

Лиам Дойл включил в свою тройку стран и Германию, которая с прошлого года начала стремительно наращивать военные мощности. ФРГ не является ядерной державой, однако на ее территории размещены американские боеголовки, которые тоже могут быть использованы в столкновении с РФ.