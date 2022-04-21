Ведущая и продюсер Тина Канделаки негативно высказалась в адрес артистов, которые уехали на фоне спецоперации России на Украине за границу. Она отметила, что звездам нужно брать пример с Николая Расторгуева, которые ездит по госпиталям и поет для раненных солдат.

Недавно Николай Расторгуев провел концерт перед военнослужащими, которые находятся в больнице. Он провел с солдатам творческую встречу. Тина Канделаки уверена, что это ни первое и ни последнее такое выступление лидера группы “Любэ”.

Ведущая заявила, что пока одни помогают людям, вторые «народные по званию» пьют вино в Тель-Авиве. Сама Тина считает себя патриоткой. Она открыто выражает свою гражданскую позицию и призывает всех поддержать страну в такой сложный период.