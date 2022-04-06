Российские миллиардеры Вексельберг и Пумпянский попали под новые санкции, введенные Канадой. Информация об этом появилась на портале EANews.

Канада при формировании нового списка санкций приняла решение включить в него российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского и Виктора Вексельберга. Ранее Дмитрий Пумпянский владел несколькими крупными предприятиями на Урале. Но он был вынужден оставить бизнес после введения первых санкций.

Виктор Вексельберг является владельцем аэропорта Кольцово и нескольких заводов в Свердловской области. В первую волну санкций у него заблокировали на счетах в европейских банках 1.5 миллиардов долларов.

Также власти Канады включили в новый список санкций еще многих российских бизнесменов, среди которых Потанин, Шамалов и Михельсон.