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Российские миллиардеры Вексельберг и Пумпянский попали под новые санкции, введенные Канадой. Информация об этом появилась на портале EANews.

Канада при формировании нового списка санкций приняла решение включить в него российских миллиардеров Дмитрия Пумпянского и Виктора Вексельберга. Ранее Дмитрий Пумпянский владел несколькими крупными предприятиями на Урале. Но он был вынужден оставить бизнес после введения первых санкций.

Виктор Вексельберг является владельцем аэропорта Кольцово и нескольких заводов в Свердловской области. В первую волну санкций у него заблокировали на счетах в европейских банках 1.5 миллиардов долларов.

Также власти Канады включили в новый список санкций еще многих российских бизнесменов, среди которых Потанин, Шамалов и Михельсон.

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