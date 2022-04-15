Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал подробности о том, как чеченский спецназ проводит бои с украинскими националистами. Об этом он сообщил в Telegram.

Рамзан Кадыров отметил, что чеченские военные используют «отнюдь не деликатные» методы. В ходе позиционных боев против оставшихся в Мариуполе «украинских националистов» чеченские войска сначала применяют дроны. Вступают в бой они уже только тогда, когда обнаруживают огневые позиции противника. Благодаря этой тактике удается «свести на нет» потери среди солдат и «максимально быстро» уничтожить противника. Также Кадыров отметил, что украинские боевики теперь реже оказывают сопротивление, они чаще сдаются в плен.

В боях за Мариуполь участвует полк полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова во главе с Замидом Чалаевым.