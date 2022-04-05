Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что демилитаризация, денацификация и “дешайтанизация” Украины идет успешно. Уже уничтожена основная часть артиллерии, техники и “живой силы противника”.

В своем Telegram-канале Рамзан Кадыров написал подробности столкновений российских военнослужащих с украинскими нацистами: “В одном из населенных пунктов наши бойцы наткнулись на укрепленные позиции противника. В завязавшемся бою один из наших бойцов получил незначительное ранение. Благодаря оперативным действиям взводного медика были ликвидированы все возможные угрозы здоровью раненого силовика. Нацики несут существенные потери. Демилитаризация, денацификация и дешайтанизация Украины проходит вполне успешно”.

По словам главы Чечни, положительная динамика развития событий наблюдается в большинстве населенных пунктов. Жителей Мариуполя сейчас защищают бойцы Полка имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под командованием Замида Чалаева.