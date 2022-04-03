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Россияне стали реже покупать электронику. Лучше всего это заметно по продажам смартфонов. За последнее время он упали сразу в два раза. Газета “Известия” со ссылкой на участников рынка пишет, что в середине февраля в России продавали примерно 745 тысяч мобильных телефонов. А в середине марта – около 380 тысяч.

Такие тенденции связывают с несколькими факторами. Во-первых, упавший курс рубля привёл к подорожанию импортной техники – смартфоны выросли в цене на 30-300% в зависимости от фирмы-производителя и модели. Во-вторых, многие поставщики в условиях санкций перестали поставлять свою продукцию на российских рынок. Это снизило число предложений, и соответственно, повысило цены.

Пониженный спрос на технику специалист также связывают с ажиотажным спросом в конце февраля – начале марта. После начала специальной военной операции на Украине и резкого падения рубля россияне стали активно закупаться техникой, небезосновательно опасаясь роста цен.. Все кто хотел купить смартфон, это уже сделали, поэтому покупательская активность снизилась, заключают эксперты.

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