На территории России может быть заблокирован сервис SpeedTest по определению скорости интернет-соединения. Это американское приложение, которое принадлежит компании Ookla. Роскомнадзор подозревает её в нарушении российского законодательства. Об этом пишет газета “Известия”.

В публикации уточняется, что для определения скорости интернета, приложение обрабатывает данные с мобильных устройств. Эти данные (IP-адреса пользователей, их местоположение и так далее) направляются не на российские, а зарубежные серверы. Прежде всего, в Германию.

Как отмечает газета, по действующему законодательству это запрещено и может быть достаточным основанием заблокировать доступ к приложению контролирующим органом.

По данным специалистов, на SpeedTest в России приходится 90% доли на рынке измерения скорости интернет-соединений. Приложение установлено более чем на 2 миллионах устройств. При этом компания Ookla в России никак не представлена.