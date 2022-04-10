Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На территории России может быть заблокирован сервис SpeedTest по определению скорости интернет-соединения. Это американское приложение, которое принадлежит компании Ookla. Роскомнадзор подозревает её в нарушении российского законодательства. Об этом пишет газета “Известия”.

В публикации уточняется, что для определения скорости интернета, приложение обрабатывает данные с мобильных устройств. Эти данные (IP-адреса пользователей, их местоположение и так далее) направляются не на российские, а зарубежные серверы. Прежде всего, в Германию.

Как отмечает газета, по действующему законодательству это запрещено и может быть достаточным основанием заблокировать доступ к приложению контролирующим органом.

По данным специалистов, на SpeedTest в России приходится 90% доли на рынке измерения скорости интернет-соединений. Приложение установлено более чем на 2 миллионах устройств. При этом компания Ookla в России никак не представлена.

Вам может понравиться

Серийный номер ракеты, упавшей на Краматорск, указал на ее принадлежность Украине

В распоряжении РФ появилось неопровержимое доказательства причастности ВС Украины к удару по Краматорску. Серийный номер ракеты комплекса «Точка-У», фото которого опубликовали иностранные журналисты, показывает, что боезаряд является украинским. Номер Ш91579

Стрелков прокомментировал удар ВСУ по Краматорску

Военный эксперт Игорь Стрелков, ранее занимавший пост министра обороны ДНР, заявил, что удар по Краматорску был нанесен подразделениями ВСУ. Он также назвал эту атаку проявлением «типичного отношения» Киева к жителям

В Китае выразили восхищение бортовыми комплексами “Витебск”, спасающими вертолеты от “Стингеров”

Защитные бортовые комплексы «Витебстк», делающие российские вертолеты неуязвимыми для противника, привели в восторг экспертов из Китая. Они считают, что власти страны должны приобрести это уникальное оборудование. О комплексах «Витебск» во
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 2 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 11 апреля – пасмурно, до 4 °C | Армавир: погода, 11 апреля – облачно с прояснениями, до 11 °C |