Российская экономика, не оправившись от санкционный потрясений, может столкнуться с новыми вызовами. Дело в жёстком локдауне, который ввели власти Китая из-за резкой вспышки заражения коронавирусной инфекцией. Как пишет газета “Известия”, карантин может пошатнуть торговые отношения КНР и России.

Усиленные ограничения действуют в Китае уже несколько недель. Самый жёсткий локдаун – в Шанхае. Не так давно жителям многомиллионного города нельзя было выходить на улицу даже за продуктами – еду доставляли специальные службы. Потом ограничения ослабли, но вспышки заражений не прекратились. Закрытие китайских портов и экономических центров впоследствии может отразиться на многих странах – мировая экономика во многом зависит от Китая.

Если экономический рост в Китае замедлится, это приведёт к тому, что в стране снизится спрос на металлы, нефть и газ, которые находятся на верхних строках российского экспорта в КНР. Это в свою очередь, снизит для России торговый оборот, а в притоке денег страна особенно нуждается в условиях западных санкций.

Как ранее отмечали специалисты, вакцинация населения в Китае не даёт особого эффекта. Власти страны больше полагаются на карантинный способ снижения числа заражений – ограничивают деятельность и передвижение миллионов людей.