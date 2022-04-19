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Эксперты оценили, на какой срок на полках магазинов хватит электроники и бытовой техники. Участников рынка и ритейлеров опросила газета “Известия”.

Специалисты сходятся во мнении, что сейчас на складах сформированы запасы до начала июня. Но это при условии, что ажиотажного спроса на технику не будет.

Эксперты отмечают, что вряд ли в ближайшее время люди кинутся раскупать электронику. Кто хотел закупиться, сделал это ещё в начале марта при резком падении рубля. Кроме того, экономические условия в стране таковы, что граждане начинают больше думать о повседневных тратах, чем о дорогих покупках. Таким образом, специалисты отрасли считают, что уже в мае спрос на технику не только не вырастет, но и существенно просядет.

Что будет летом и позже, эксперты пока затрудняются прогнозировать. Крупные компании приостановили поставки в Россию. Но дефицита техники на полках не возникнет, если в полную силу заработает механизм параллельного импорта, уверены специалисты. Параллельный импорт предполагает, что те или иные товары можно закупать в странах-производителях и завозить их в Россию без ведома правообладателя.

Правительство страны такую схему уже одобрило. Ранее поставка многих товаров велась исключительно через официальных дилеров и девелоперов.

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