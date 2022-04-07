читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В России появляется серьезный риск «колоссальной» коррупционной деятельности на фоне введения антироссийских санкций. Об этом предупредил полномочный представитель правительства России в Конституционном суде РФ и Верховном суде страны Михаил Барщевский. Подробности сообщает РБК.

По мнению политика, повлиять на эту ситуация не сможет даже государственный контроль, который придется усиливать. Михаил Барщевский прокомментировал свое мнение: «С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции».

При этом Барщевский считает, что ужесточение наказания за коррупцию не сможет повлиять на ситуацию. Эта мена не станет панацеей.

Вам может понравиться

В Германии говорят о “новой бедности” населения

Охлаждение отношений с Россией и санкции привели к тому, что население Германии столкнулось с “новой бедностью”. О снижении благосостояния немцев заявляют министры. Так, глава Министерства экономики страны Роберт Хабек указал,

Россиянам назвали альтернативу зарубежным социальным сетям

Российским пользователям перечислили сервисы, которые могут стать заменой иностранных социальных сетей и приложений. Подробности передает издание “Известия”. Эксперты обращают внимание на «Россграм», который был создан предпринимателем Александром Зобовым. Ранее сообщалось,

Опубликовано видео последствий обстрела Ленинского района Донецка из “Градов”

Под удар украинских РСЗО «Град» попал Ленинский район Донецка. Неонацисты выпустили по нему 10 снарядов, причем целились исключительно в жилые кварталы, сообщило издание «Известия». Также журналисты выложили в Сеть видеозапись
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшой снег, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C | Подольск: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 7 апреля – ясно, до 15 °C |