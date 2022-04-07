В России появляется серьезный риск «колоссальной» коррупционной деятельности на фоне введения антироссийских санкций. Об этом предупредил полномочный представитель правительства России в Конституционном суде РФ и Верховном суде страны Михаил Барщевский. Подробности сообщает РБК.

По мнению политика, повлиять на эту ситуация не сможет даже государственный контроль, который придется усиливать. Михаил Барщевский прокомментировал свое мнение: «С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции».

При этом Барщевский считает, что ужесточение наказания за коррупцию не сможет повлиять на ситуацию. Эта мена не станет панацеей.