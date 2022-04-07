Уже в ближайшее время Финляндия ощутит на себе последствия антироссийских санкций. Страна столкнется с дефицитом сосны. Причиной станет остановка поставок из России и Белоруссии. Подробности передает издание “Иносми”.

Еще в прошлом году цены на пиломатериалы в Финляндии стали резко расти из-за повышенного спроса древесины на американском рынке. Уже тогда многие местные жители отказались от строительства домов, так как не смогли бы потянуть увеличившиеся расходы. Но сейчас ситуация становится только хуже.

Бизнесмен K-rauta Юри Метсяля рассказал: «Если вы хотите построить сауну из определенных материалов, то это может быть проблематично. Черную ольху и осину поставляют как раз из Украины и Белоруссии. То есть поставляли».

Также на рынке Финляндии скоро не станет сибирской лиственницы. Она используется в качестве террасной доски. Кроме того, возникнет дефицит материалов, которые доставляли из России из-за требований по длине.