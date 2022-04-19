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В марте 2022 года число незаконных пересечений границы США с территории Мексики побило все рекорды за последние 22 года. Об этом сообщает издание Associated Press.

Американские пограничные службы предупреждают о том, что ситуация будет только ухудшаться. Количество мигрантов будет продолжать расти. В марте количество незаконных пересечений американо-мексиканской границы достигло 210 000. Был превышен показатель, установленный в июле 2021 года.

Представители погранслужбы США заявили: «Это самый высокий показатель с марта 2000 года, когда было зафиксировано 220 тыс. 063 пересечения».

Подобная ситуация на границе сложилась в связи с приближающейся отменой нормативов, которые были введены в период пандемии коронавируса. Эти нормативы позволяли не запускать в страну мигрантов, следующих через территорию Мексики.

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