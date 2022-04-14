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Итальянская компания Eni и египетский холдинг EGAS заключили соглашение об увеличении добычи египетского газа и поставок его в Европу.

На церемонии подписания рамочного соглашения присутствовал премьер-министр Египта Мустафа Мадбули. Сделка предусматривает также дополнительную активизацию Eni поисково-разведочных работ как в “пределах уже существующих концессионных участков, так и на недавно приобретенных ею территориях”.

Египет каждый год наращивает объему добычи газа. В прошлом году страна вышла на полное самообеспечение. Власти Каира уже неоднократно заявляли о своем намерении стать региональным энергетическим хабом.

Итальянская нефтегазовая компания Eni входит в топ-15 крупнейших промышленных мировых компаний и сотрудничает с 83 странами мира. В Египте компания работает уже с 1954 года. Здесь она добывает ежедневно 380 тысяч баррелей.

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