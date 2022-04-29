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Американский институт изучения конфликтов (ISW) рассказал о продвижении российских ВС в ходе спецоперации на Украине во всех направлениях сразу. В том числе, отмечено продвижение вперед по Николаевскому направлению.

Эксперты заявляют, что хотя успехи ВС РФ на этом направлении очевидны, они все же не станут пока начинать штурм самого Николаева. В настоящий момент лишь освобождаются от националистических сил отдельные населенные пункты на границе Херсонской и Николаевской областей.

Портал «Военное обозрение» обращает внимание, что эксперты ISW ни одним словом не упомянули какие-либо достижения украинской армии. И это при том, что киевское ТВ ежедневно вещает о новых успехах и победах. На деле же успешными операциями Киев считает обстрелы территории ДНР и ЛНР, а также уничтожение жилых кварталов на окраинах тех населенных пунктах, которые находятся под контролем ВС РФ.

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