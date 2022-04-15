У затонувшего минувшей ночью крейсера «Москва» имеется три варианта, считает военный историк Дмитрий Жаворонков. Один из них – это восстановление боевого корабля, хотя шансы на это из-за слишком серьезных повреждений остаются минимальными, передает “Лента.ру”

Не исключено, что крейсер так и оставят на дне Черного моря. Так поступают со многими затонувшими кораблями, так как иногда нет никакого смысла проводить достаточно сложные работы по их подъему. Но и на такой сценарий развития событий крайне малы, считает эксперт.

Третий вариант – это подъем корабля для его дальнейшей утилизации. Это ракетный крейсер, представляющий собой военный объект, поэтому его вряд ли оставят на дне без присмотра, считает эксперт.

Напомним, что на крейсере «Москва» по невыясненным пока причинам сдетонировали боеприпасы и начался крупный пожар. Была предпринята попытка отбуксировать корабль в бухту Севастополя, однако из-за сильного шторма он затонул.