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Испанские ученые провели раскопки на Пиренейском полуострове и смогли найти доказательства, которые указывают на ранее вымирание неандертальцев. Выяснилось, что эти древние люди стали пропадать на территории Европы задолго до того, как туда пришли кроманьонцы. Информацию сообщает издание PLoS One.

Антропологи сделали это научное открытие в ходе работ по раскопкам рядом с городом Баррика в испанской провинции. Руководителем команды ученых стал куратор Археологического музея Бильбао.

Эксперты рассказали, что смогли провести первые полные раскопки на местности под открытым небом, где ранее располагалась неандертальская стоянка. Результаты исследования доказали, что неандертальцы, которые относились к мустьерской культуре, вымерли за долгое время до того, как на север Испании пришли кроманьонцы.

По мнению ученых, стойбище, которое они исследовали, было заселено около 80 тысяч лет назад. А полностью пустым оно стало около 39 тысяч лет назад, именно тогда неандертальцы полностью исчезли с земли.

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