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Фенхель представляет собой уникальный продукт, листья, корни и семена которого чрезвычайно полезны для здоровья. Его рекомендуется употреблять всем, кто мечтает сбросить лишние килограммы и уменьшить живот.

Специалисты Испанского фонда по питанию (FEN) рассказали, что растение способно победить запоры и вздутие живота, снять воспалительные процессы в организме. Также продукт обладает успокоительным действием, демонстрирует высокий мочегонный эффект.

Фенхель применяли для лечения различных заболеваний еще в Древнем Египте. С его помощью боролись с гонореей, избавляли от сильных болей в позвоночнике, а также от детских желудочных колик.

Испанские эксперты советуют использовать корневище и листья фенхеля в салатах, а зонтики и вызревшие семена настаивать в термосе либо добавлять в чай.

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