Студент из Швейцарии Кен Пиллонель вмонтировал разъем Lightning, применяемый на устройствах Apple, в смартфон Samsung A51. Это позволило получить первый в мире гаджет с таким портом, работающий под управлением операционной системы Android.

Пиллонель представил модернизированный смартфон 1 апреля, но заявил, что совсем не шутит. Разъем Lightning действительно нормально работает на Android-аппарате, успешно передавая данные и обеспечивая зарядку аккумуляторной батареи. По словам самого студента, ему просто хотелось «уравновесить хаос».

Инженер не в первый раз представляет такие разработки. В прошлом году, к примеру, он продемонстрировал iPhone, в который собственноручно встроил используемый в Android-смартфонах разъем USB-C.

Для установки в Samsung A51 порта Lightning Пиллонелю пришлось повозиться с программным обеспечением, так как компания Apple сделала возможной установку своих разъемов только на iPhone и другие фирменные гаджеты.