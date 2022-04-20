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Институт национальной памяти (IPN) Польши анонсировал демонтаж сразу трех памятников солдатам Красной армии. Сообщается, что в Седльце, что в Великопольском воеводстве, на церемонии демонтажа присутствует президент организации Кароль Навроцкий.

Он заявил, что власти регионов и городов Польши должны навсегда избавить общественное пространство от символов и имен, которые напоминают о коммунистической эпохе в истории страны, удалить даты и события, так или иначе связанные с нею.

Памятник, установленный в честь Красной армии в Седльце, сперва облили красной краской, а затем разрушили с применением тяжелой строительной техники. Вся процедура демонтажа транслировалась в прямом эфире на сайте польского Института национальной памяти.

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