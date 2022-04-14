Впервые за 31 год инфляция в Швеции увеличилась до 6,1 процента в годовом выражении. Данные, представленные Центральным статистическим бюро скандинавского государства, подтверждают, что в последний раз подобный результаты можно было увидеть в 1991 году, когда уровень инфляции составил 7,8 процента.

Эксперты отмечают, что рекордный за 30 лет показатель был достигнут в марте текущего года. Еще в феврале инфляция находилась на уровне 4,5 процента, однако с началом весны проблемы, связанные с пандемией коронавируса, ситуацией на Украине и стремительно возросшими ценами на энергоносители привет к ее увеличению.

Больше всего в марте подорожало топливо – рост цен составил 46,8 процента. Кроме того, наблюдается увеличение стоимости электроэнергии (+34%), товаров для домам (+8,1%), молока и товаров на его основе (+6,8%), продовольствия (+ 5,8%).