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Западные санкции больно ударят по карманам и кошелькам жителей Великобритании. Издание iNews прогнозирует очередной виток роста цен на энергоносители уже осенью текущего года, передает РИА Новости.

Цены на электричество и газ в Великобритании выросли на 54 процента в апреле. Но эксперты уверены, что это были только цветочки. Осеннее повышение будет гораздо большим и вполне могут вызвать волну недовольства жителей страны.

По мнению специалистов, стандартные тарифы на газ и электроэнергию вырастут до 2600 фунтов стерлингов в год (+ 629 фунтов к существующей цене). В качестве основной причины такого подорожания называются санкции Запада против России, так как именно РФ является главным поставщиком энергоносителей в Европу.

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