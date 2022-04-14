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Китайские ученые по заказу ВВС разработали специальный «плащ», который дает возможность спрятаться от спутников-шпионов или радаров. Предполагается, что изобретение будет применяться для тайной переброски техники или перемещения оборудования с одного объекта на другой.

Изделие, позволяющее создать «эффект пустой земли», разработано в Инженерном университете ВВС Китая. Оно включает в себя несколько слоев, один из которых – это тончайшая ткань, способная рассеивать электромагнитные волны.

Благодаря инновационным материалам «плащ» дает возможность скрывать любое оборудование и технику. Радары и спутники потенциального противника не смогут их обнаружить, что открывает практически неограниченные возможности для переброски вооружений и других целей.

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