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Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовых винтокрылых машин Ми-8АМТШ рассказали о выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Они отметили, что каждый день приходится делать множество боевых вылетов, осуществляя атаки на позиции противника, передает портал «Царьград».

По словам пилотов, к основным задачам относится уничтожение транспортов с оружием и боеприпасами, спешащих к отдельным подразделениям ВСУ, а также сопровождение своих колонн.

Кроме того, ударные и штурмовые вертолеты успешно уничтожают опорные пункты противника. Они действуют с расстояния около 5-6 километров, что дает возможность уберечься от огня украинской противовоздушной обороны. При этом приходится проводить атаки очень быстро, но опытным летчикам хватает и секунды на принятие верного решения.

«Ситуация остается напряженной, мы ежедневно делаем очень много вылетов. Благо, мои ребята молодцы, заряжены, справляются с задачами. Они видят, что их командир с ними в строю, всегда в полёте», – рассказал штурман Ка-52 по имени Михаил.

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