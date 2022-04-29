Экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и штурмовых винтокрылых машин Ми-8АМТШ рассказали о выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Они отметили, что каждый день приходится делать множество боевых вылетов, осуществляя атаки на позиции противника, передает портал «Царьград».

По словам пилотов, к основным задачам относится уничтожение транспортов с оружием и боеприпасами, спешащих к отдельным подразделениям ВСУ, а также сопровождение своих колонн.

Кроме того, ударные и штурмовые вертолеты успешно уничтожают опорные пункты противника. Они действуют с расстояния около 5-6 километров, что дает возможность уберечься от огня украинской противовоздушной обороны. При этом приходится проводить атаки очень быстро, но опытным летчикам хватает и секунды на принятие верного решения.