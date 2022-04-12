Приложения некоторых российских банков, которые попали под международные санкции, пропали из электронного магазина AppGallery китайской компании Huawei. Исчезли программы “ВТБ Онлайн”, “Промсвязьбанк” и “Открытие”. Скачать их сейчас невозможно.

Между тем ранее установленные приложения продолжают работать.

До этого приложения российских банков перестали отображаться в электронном магазине Play Market от американской корпорации Google. Кроме уже указанных банков там недоступны программы для Совкомбанка и Новикомбанка.

Между тем, как отмечают специалисты, владельцам смартфонов на операционной системе Android вряд ли стоит особо волноваться из-за исчезновений приложений. Скачать их рабочие версии можно с сайтов самих финансовых организаций в обход цифровых магазинов. Кроме того, пользоваться интернет-банкингом можно и через обычный браузер. А на средствах, которые находятся в банке, попавшем под санкции, исчезновение приложений из электронного магазина никак не влияет.