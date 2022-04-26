читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайская корпорация Huawei, похоже, нашла простой, но действенный способ обойти ограничения Соединённых Штатов Америки на приобретение комплектующих для своих телефонов.

В Китае в скором времени выпустят новый смартфон. Он называется Hi Nova 9 SE. Владельцем торговой марки является Почта Китая, однако сам телефон напоминает гаджет с тем же названием, который производит Huawei.

Ранее Huawei и Почта КНР подписали договор о сотрудничестве. При этом технологическая корпорация производит телефоны, а почтовая служба закупает комплектующие и даёт смартфонам своё имя. Таким нехитрым способом у Huawei появилась возможность собирать телефоны из микросхем, которые ранее ей были недоступны из-за санкций США.

Кроме того, на новые “почтовые” модели телефонов можно устанавливать последнюю версию операционной системы Android и сервисы Google. Всего этого Huawei напрямую сейчас также лишено, что делает смартфоны корпорации фактически неконкурентоспособными.

Между тем, специалисты отмечают, что американские власти могут довольно легко “сломать” китайскую схему. Другой вопрос – готовы ли они пойти на то, чтобы ещё больше усугублять отношения с правительством Китая в лице государственной почтовой службы.

Вам может понравиться

Суд обязал экс-президента Трампа платить по 10 тысяч долларов ежедневно

Неуважение к суду со стороны бывшего президента США Дональда Трампа оценили в 10 тысяч долларов. Такую сумму каждый день бизнесмен должен выплачивать в казну по решению суда штата Нью-Йорк. Впрочем,

Киев призывает Великобританию полностью отказаться от российского газа

Власти Украины призывают Великобританию не допускать в страну “ни капли” российской нефти. Об этом сообщает The Telegraph. Подробности передает РИА Новости. Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил:

Краснов рассказал об очередной встряске для прокуроров по мотивам “пыточного скандала”

Генпрокуратура РФ устроила еще одну переаттестацию прокурорам, которые несут ответственность за деятельность уголовно исполнительной системы. Эта встряска, по мнению главы ведомства Игоря Краснова, должна стать настоящей перезагрузкой надзора, передает РИА
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 апреля – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 апреля – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 25 апреля – ясно, до 21 °C | Подольск: погода, 25 апреля – переменная облачность, до 15 °C | Армавир: погода, 25 апреля – ясно, до 22 °C |