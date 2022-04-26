Китайская корпорация Huawei, похоже, нашла простой, но действенный способ обойти ограничения Соединённых Штатов Америки на приобретение комплектующих для своих телефонов.

В Китае в скором времени выпустят новый смартфон. Он называется Hi Nova 9 SE. Владельцем торговой марки является Почта Китая, однако сам телефон напоминает гаджет с тем же названием, который производит Huawei.

Ранее Huawei и Почта КНР подписали договор о сотрудничестве. При этом технологическая корпорация производит телефоны, а почтовая служба закупает комплектующие и даёт смартфонам своё имя. Таким нехитрым способом у Huawei появилась возможность собирать телефоны из микросхем, которые ранее ей были недоступны из-за санкций США.

Кроме того, на новые “почтовые” модели телефонов можно устанавливать последнюю версию операционной системы Android и сервисы Google. Всего этого Huawei напрямую сейчас также лишено, что делает смартфоны корпорации фактически неконкурентоспособными.

Между тем, специалисты отмечают, что американские власти могут довольно легко “сломать” китайскую схему. Другой вопрос – готовы ли они пойти на то, чтобы ещё больше усугублять отношения с правительством Китая в лице государственной почтовой службы.