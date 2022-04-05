Украинский кризис организован Соединенными Штатами для установления полного контроля над Европой. Вашингтон предпринимает шаги для этого еще с момента распада Советского Союза, так как боится сближения ЕС с Россией, пишет китайское издание «Хуаньцю шибао».

Политолог Че Цзяньсинь пояснил, что попытки полностью уничтожить экономику РФ в начале 90-х годов прошлого столетия, расширение НАТО на восток, обещание Украине когда-нибудь принять ее в Североатлантический альянс и нынешний кризис – звенья одной цепи.

Целью таких действий является стремление «задавить Россию» окончательно, установить контроль над Европой и таким образом сохранить однополярный мир. США никак не хотят понимать, что времена изменились и их гегемония рушится буквально с каждым днем.