Как бы ни пытался Евросоюз дистанцироваться от России в угоду Соединенным Штатам, она все равно остается его соседом и гарантом экономической безопасности, пишет китайское издание «Хуанцю Шибао».

Автор публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отмечает, что сейчас Европе достаточно понять ключевые интересы народа России, учесть свои собственные интересы и навсегда забыть о многочисленных политических распрях. В этом случае Европа будет предоставлена сама себе и развиваться в том направлении, в котором захочет.

Но вместо этого она поддается давлению Вашингтона, который для сохранения мирового господства готов пожертвовать чем и кем угодно. Отворачиваясь ради него от России, ЕС попадает в зависимость от США, которая вполне может спровоцировать затяжной кризис во всем мире.