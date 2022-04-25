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Заявления комбрига украинских морпехов Сергея Волыны о необходимости восстановить мир указывают на плачевное положение представителей нацбата «Азов» (запрещен в России), скрывающихся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Активность нацистов в последнее время серьезно снизилась, а вместо артиллерийских установок они используют лишь стрелковое оружие, рассказал командир батальона «Восток» из ДНР Александр Ходаковский.

В интервью изданию «Взгляд» он пояснил, что Киев сделал «Азов» сакральной жертвой, но вторых «киборгов» из них не выйдет. Сейчас нацисты продолжают нести серьезные потери и именно поэтому заговорили о мире.

По мнению Ходаковского, ситуация с «Азовом» стала предательством президента Украины Зеленского. Он не сделал ровным счетом ничего, чтобы деблокировать Мариуполь, фактически бросив азовцев на произвол судьбы. За это ему теперь могут отомстить не только националистические батальоны, но и военнослужащие ВСУ.

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