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Немецкое издание Handelsblatt пишет, что для Европы санкции против России станут своеобразной проверкой на прочность. Далеко не все страны ЕС готовы сейчас поддержать ограничительные меры, которые ударят не столько по Москве, сколько по ним самим.

Автор публикации Торстен Рике отмечает, что в результате санкций против РФ расходы простых европейцев на еду и энергоносители существенно вырастут. Кроме того, из-за ситуации на Украине в ЕС продолжают прибывать беженцы. Миллионы людей уже негде размещать в Польше и Германии.

Еще одной проблемой станет рост уровня безработицы в Европе из-за санкционных мер. Все это способно привести к расколу мировой экономики и Запада, появления «враждебных блоков», которые нарушат единство Евросоюза из-за стремительно увеличивающихся трат.

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