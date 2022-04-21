Концерт рок-группы ДДТ в Тюмени не состоялся из-за нарисованной буквы Z в зале. Об этом рассказал лидер группы Юрий Шевчук.

Когда произошёл инцидент, музыкант в интервью журналисту Александру Плющеву на его youtube-канале не уточнил. Шевчук рассказал, что в заявленном для концерта зале “нарисовали огромную букву Z”, но музыканты отказались там выступать. Другого зала для выступления рок-группы в Тюмени не нашлось, и концерт отменили, сказал лидер ДДТ.

Между тем, как пишет РБК, представители Тюменского концертно-театрального объединения рассказали, что в зале городской филармонии, где должен был состояться концерт ДДТ, никакой символики нанесено не было. Там затруднились назвать причину отмены концерта, заявив, что только предоставляют площадку в аренду.

Латинская буква Z, как и буква V, стали символами специальной военной операции на территории Украины. Литеры наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации.